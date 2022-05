PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Anguissa riscattato”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il mercato del Napoli:

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il mercato del Napoli: “Anguissa riscattato. Altro regalo per Spalletti dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e Olivera. Napoli, accordo col Fulham: 15 milioni per comprare il mediano. Il club di DeLa vuole sciogliere presto anche il nodo relativo al portiere: Real su Ospina, Meret in bilico, piace Gollini, Sirigu riserva". Al centro si legge: "Svolta Dybala: l'agente a casa Inter. E Zhang prende Mkhitaryan".