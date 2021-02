PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Ciro, ci sei mancato"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina col ritorno di Mertens in campionato, decisivo per la vittoria contro il Benevento: "Ciro, ci sei mancato. Torna titolare e segna subito: un Napoli da Champions vince il derby". Di spalla spazio alla lotta per il titolo: "Gigante Lukaku, l'Inter va veloce ma il Milan regge".