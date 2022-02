PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Crediamoci"

"Crediamoci", questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi: "Napoli da scudetto: vince 2-0 a Venezia e vola a -1 dall'Inter. Osimhen trascina e sblocca la partita: 'Siamo pronti a lottare per il titolo'. Ottavo successo esterno: a segno anche Petagna. Sabato al Maradona gli azzurri possono sorpassare Inzaghi. Spalletti: 'Questo è il nostro valore'" In taglio alto spazio alla vittoria in Coppa d'Africa del Senegal di Koulibaly, che batte in finale l'Egitto ai rigori: "Koulibaly trionfa in Coppa d'Africa".