PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Crediamoci ancora"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Crediamoci ancora. Caccia a Milan e Inter: domani al Maradona (19) la 'finale' con la Roma. Spalletti promette: 'Scudetto? Il Napoli non si piega'. Luciano carica: 'Tanti i punti buttati via, ma dobbiamo insistere'. Lozano e Insigne con Osimhen. Torna Anguissa".