PRIMA PAGINA - CdS Campania: "E sono otto!"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'ottava vittoria del Napoli sulle prime otto gare di campionato: "E sono otto! Decide Osimhen nel finale: 'E' il gol più importante'. Insigne sbaglia un rigore e il VAR toglie una rete a Di Lorenzo. In Europa solo gli azzurri a punteggio pieno". In basso spazio alla vittoria della Juventus contro la Roma tra le polemiche: "Juve in decollo, la Roma urla".