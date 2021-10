PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Grazie Italia!"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta della Nazionale nella semifinale di Nations League dopo il record d'imbattibilità: "Grazie Italia! La Spagna vince 2-1 in Nations League a San Siro: perdiamo dopo 37 partite. Decisivi il rosso a Bonucci al 42' e la seconda rete di Ferran Torres. Nei minuti finali non basta il gol di Pellegrini". In taglio basso spazio al caso Lotito: "Lotito diffida Gravina, la FIGC: No, è colpevole".