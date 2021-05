PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Hotel Champions”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la trasferta del Napoli a Firenze e con il futuro della panchina azzurra: "Hotel Champions. Napoli a Firenze in un albergo diverso da quello che costò lo Scudetto 2018. Nuovo tecnico: sempre viva la pista Allegri, Spalletti l'alternativa". Al centro il derby d’Italia che sarà decisivo per la lotta Champions: "Decide Conte". Spazio anche al derby fra Roma e Lazio: "Roma-Lazio, il derby è reale. Venduti 46.000 biglietti virtuali, l'incasso subito in beneficenza". Sulla destra il caso Fiorentina.