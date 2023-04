PRIMA PAGINA - CdS Campania: "I sette torti"

"Un filo rosso in 180 minuti: dal giallo a Kim e Anguissa al rigore negato".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con gli errori arbitrali che hanno pesato sulla mancata qualificazione alle semifinali di Champions del Napoli: "I sette torti. Un filo rosso in 180 minuti: dal giallo a Kim e Anguissa al rigore negato. Napoli tra rabbia e voglia di riscatto contro la Juve. L'eliminazione in Champions brucia, ma Spalletti è già con la testa a Torino, dove mancheranno Rrahmani, Politano e Mario Rui".