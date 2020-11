PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Il Napoli va in ritiro"

Nell'edizione della Campania di oggi, Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il momento delicato vissuto dagli azzurri: "Il Napoli va in ritiro. Da stasera squadra in albergo, domani c'è il Rijeka". In basso spazio alla vittoria in Champions League della Juventus: "Morata salva Pirlo. Con un gol dello spagnolo al 92' la Juve agli ottavi. Ma quanta fatica".