PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Il Napoli vince a Rijeka e ritrova Insigne"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua versione Campania, apre in prima pagina con il Napoli e la vittoria degli azzurri in Croazia contro il Rijeka: occhi puntati su Lorenzo Insigne, ritrovato nel match serale di Europa League, e dunque nuovamente disponibile per mister Gattuso. anche in vista del prossimo impegno che vedrà i partenopei contro il Bologna.