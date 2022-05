PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Il prezzo di KK"

"Barcellona su Koulibaly: il Napoli chiede 40 milioni. In arrivo l'agente Ramadani".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Kalidou Koulibaly, in scadenza col Napoli il 30 giugno 2023, in bilico: "Il prezzo di KK. Barcellona su Koulibaly: il Napoli chiede 40 milioni. In arrivo l'agente Ramadani". Di spalla ancora spazio al mercato in casa Napoli: "Atteso anche il manager di Rrahmani per il rinnovo. Centrocampo: Giuntoli tratta Svanberg".