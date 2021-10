PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Insigne gela i napoletani"

"Insigne gela i napoletani". Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di Lorenzo Insigne: "Il mio rinnovo non è una questione facile. De Laurentiis e il mio manager ne stanno parlando: io penso al campo". Il quotidiano rivela: "Offerti 20 milioni per quattro stagioni". In taglio basso spazio al caso Koulibaly con l'identificazione del tifoso della Fiorentina: "Daspo di 5 anni al tifoso razzista".