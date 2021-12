PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Insigne guida l’anno del Napoli. Mertens: ‘Sogno il titolo’”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il calendario del Napoli che esce oggi e con le parole di Mertens: “Insigne guida l’anno del Napoli. Mertens: ‘Sogno il titolo’”. Al centro le parole del numero uno dell'AIA Trentalange sui gol contestati di Milan e Atalanta: "Giusto annullarli". In taglio alto la situazione in casa Salernitana con casi di Covid e la positività di Immobile alla Lazio. Di spalla la Coppa d'Africa sempre più a rischio.