PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Insigne sul filo”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro a Napoli di Insigne: “Il Napoli rischia di perdere il suo capitano. Insigne sul filo. Spalletti in ansia per Lorenzo: "Ce lo teniamo qua a patto che qualcuno non venga a prenderselo"". Spazio anche al calciomercato e a Vlahovic nek mirino dell'Atletico Madrid: "La Viola può cedere Dusan per 70 milioni". Clamorosa indiscrezione legata a Cristiano Ronaldo: "Svolta clamorosa su Ronaldo: il manager lo offre al City". Sulla destra la Coppa Italia e la Salernitana che ha battuto 2-0 la Reggina.