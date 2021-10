PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Kalidou carica"

"Kalidou carica", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Il comandante Koulibaly: 'E' ora di vincere in coppa'. Europa League, Spalletti affronta il Legia con un Napoli mai visto (ore 21). Il tecnico cambia 8 giocatori: 'parlare di turnover non è rispettoso'". A centro pagina spazio ai risultati di ieri delle italiane in Champions: "Avanti Juve, ottavi in tasca. Ronaldo ribalta Gasp". In taglio basso spazio alla Salernitana del nuovo tecnico Colantuono: "Salernitana senza difesa".