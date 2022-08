PRIMA PAGINA - Cds Campania: ”Kepa-Napoli: stretta finale”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli sul mercato in tema portieri

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli sul mercato in tema portieri: ”Kepa-Napoli: stretta finale. Pressing sul Chelsea per sbloccare l'affare: il portiere ha già detto sì. Spalletti aspetta il portiere: l'alternativa è Keylor Navas. Da limare con i Blues la copertura dei costi relativi all'ingaggio dello spagnolo. Altro nodo: i termini del diritto di riscatto". Al centro spazio alla Roma: "Wijnaldum da titulo".