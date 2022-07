PRIMA PAGINA - Cds Campania: ”Kim, il Napoli avanza ma l’Inter prova il blitz”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli sul mercato

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli sul mercato: ”Kim, il Napoli avanza ma l’Inter prova il blitz. Il Rennes si ritira, Giuntoli cerca di chiudere l'accordo con il club turco. Marotta studia il sudcoreano: è l'alternativa a Bremer, vicino alla Juve". In taglio centrale il colpo della Roma che si aggiudica Dybala: “Special Two. Dybala raggiunge Mou alla Roma formando una coppia da Champions”. Di spalla il Milan e il rinnovo di Ibrahimovic e l’Europeo femminile finito nel peggiore dei modi per l’Italia.