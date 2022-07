PRIMA PAGINA - Cds Campania: ”KK non firma, è pronto Kim”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli e il futuro di Koulibaly



Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli e il futuro di Koulibaly: ”KK non firma, è pronto Kim. Koulibaly verso il Chelsea, la difesa cambia faccia. Il Napoli stringe per il coreano. Ostigard, sì del Brighton. Via al dialogo con il Fenerbahce per il centrale: ha 25 anni e costa intorno ai 15 milioni. Ieri la svolta per il norvegese che arriverà presto a Dimaro". Sulla destra spazio alla Roma: "Lo sfogo di Mou: 'Sono frustrato'". Al centro la separazione tra Totti e Ilay Blasi.