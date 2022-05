PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Koulibaly gela Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro del difensore senegalese

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro del difensore senegalese: “Koulibaly gela Napoli. Il senegalese fa capire che l’addio è vicino. “Ma non litigherò con De Laurentiis per andare via”. Di spalla il mercato dell’Inter: “Bastoni salva Lautaro”. In basso si parla della Roma e della Salernitana.