PRIMA PAGINA - Cds Campania: “L’ora di Natan”

“L’ora di Natan”. Titola così al centro il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi: "Il Napoli a Bologna non deve fermarsi dopo la vittoria a Braga. Il brasiliano finalmente titolare. Azzurri in emergenza in difesa: fuori Juan Jesus dopo Rrahmani. Tridente Kvara-Osi-Politano. Al Dall'Ara diecimila tifosi".