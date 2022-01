PRIMA PAGINA - Cds Campania: “L’ora di Osimhen”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la Tac di controllo prevista per Victor Osimhen: “L’ora di Osimhen. Spalletti spera di convocarlo per la gara di lunedì a Bologna. Oggi Tac al volto: si attende l'idoneità, ma i medici sono prudenti". Al centro l'infortunio di Chiesa e la preoccupazione di Mancini: "E Mancini, già in ansia per Insigne, perde anche Chiesa: stagione finita. Lorenzo aspetta il verdetto sull'infortunio muscolare. Lo juventino dovrà essere operato: lesione al crociato. Il ct preoccupato in vista del playoff per il Mondiale". Sulla destra il mercato della Roma e in basso il poker del Torino alla Fiorentina.