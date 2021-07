PRIMA PAGINA - CdS Campania: "La mira di Zielinski"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi apre con la posizione che andrà ad occupare Piotr Zielinski nel 4-2-3-1 di Spalletti: "La mira di Zielinski. Spalletti gli studia un ruolo da incursore per accedere il Napoli". In taglio basso spazio ai contagi da Covid quintuplicati nel Lazio: "Feste Europei, scoppia il caso". Sempre in basso l'annuncio dell'ad del Milan Gazidis: "Ho il tumore, guarirò".