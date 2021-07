PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Luciano dei miracoli”

“Luciano dei miracoli. Spalletti abbraccia squadra e città: "Voglio un gruppo di scugnizzi". "Napoli è speciale: qui calcio e prodigi sono la stessa cosa"". Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina confla conferenza stampa di Luciano Spalletti da nuovo allenatore del Napoli. In alto l'intervista a Fabio Capello che si dice fiducioso in vista della finale di Euro 2020: "Italia, si può fare". Di spalla, le prime parole di Josè Mourinho: "Io alla Roma per vincere titoli".