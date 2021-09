PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, che spreco”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'amara sconfitta casalinga del Napoli: “Napoli, che spreco. Europa League: Elmas segna dopo 13 secondi, poi oltre un'ora in 10 (2-3). Scivolone con lo Spartak mentre DeLa prepara l'offerta a Insigne". In taglio alto Juve e Inter: "Chiesa vale 100. Raspadori, c'è l'Inter". In basso la vittoria in Europa League della Lazio: "Ora la Lazio sa correre" e sulla destra i convocati di Mancini per la Nations League.