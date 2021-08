PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, il piano per Mandava"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il mercato azzurro: "Napoli, il piano per Mandava. Si lavora per la fascia sinistra. E prende quota Rugani. Manolas ancora tentato dall'Olympiacos: con i soldi risparmiati per il suo ingaggio, assalto al terzino e al mediano Youssouf". A centro pagina l'intervista esclusiva a Gigio Donnarumma: "Voglio diventare il più forte di tutti. Via dal Milan per crescere, avevamo ambizioni diverse".