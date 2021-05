PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, non fermarti”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la corsa alla Champions del Napoli, chiamato a giocare questa sera contro l’Udinese: “Napoli, non fermarti, C'è Lozano con Osimhen: l'Europa delle big li aspetta”. Al centro la promozione in Serie A della Salernitana "Salerno in A, Lotito vende". In taglio basso la situazione finanziaria dell'Inter: "Zhang-Inter, sui tagli appelli nel vuoto". Sulla destra le parole di Gravina: "Juve, niente A con la Superlega".