PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli rimonta d’oro. E Fabian vuole restare”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne: “Firme che scottano”. 67 giocatori di Serie A in scadenza a giugno: "Donnarumma, Ibra, Insigne, Dybala: contratti da blindare in era Covid". In taglio basso la situazione in casa Napoli e il futuro di Fabian Ruiz: “Napoli rimonta d’oro. E Fabian vuole restare”. Di spalla l'intervista all'ex ct Marcello Lippi: "Lippi: Italia, il segreto è la difesa".