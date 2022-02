PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Napoli, si può"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida di Europa League tra Barcellona e gli azzurri: "Napoli, si può. Spalletti: 'Gara da sogno'. Osi in dubbio, c'è Mertens". Le parole di Spalletti alla vigilia: "Noi senza paura, solo in giornata la decisione su Victor". Queste invece le dichiarazioni di Xavi, che teme la qualità dei partenopei: "Sono loro i favoriti".