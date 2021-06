PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, tutta la verità"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la conferenza stamoa del presidente De Laurentiis in programa oggi a Roma: "Napoli, tutta la verità. Da Insigne al futuro di Koulibaly e Fabian: è il giorno di De Laurentiis". Di spalla in evidenza le dichiarazioni di Ciro Immobile: "Rinuncio ai miei gol per il titolo". In taglio basso spazio al caso Salernitana: "Figc: il trust Salernitana è da riformare".