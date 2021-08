PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Preso Anguissa. Inizierà ad allenarsi dall'8 settembre”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il calciomercato del Napoli: “Napoli: il mediano arriva in prestito, ha già sostenuto le visite. Il centrocampista lascia il Fulham e sceglie l’Italia: camerunese, 25 anni, inizierà ad allenarsi a Castel Volturno dall’8 settembre. Petagna non vuole andare alla Samp”. Spazio anche alle altre trattative: "La Juve su Pjanic. Milan: Bakayoko e Messias. Lazio, c'è Zaccagni". Al centro le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia e di spalla l'inchiesta della Fifa sulle commissioni.