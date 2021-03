PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Rino ha gli assi da Champions"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, titola in prima pagina: "Rino ha gli assi da Champions. Da Mertens (clavicola ok) a Osimhen: tutte le punte pronte per lo sprint. Finora hanno firmato 58 gol su 75". In basso spazio alle prime gare dei Mondiali di Formula 1 e Moto Gp: "E' sempre Formula Hamilton. Colpo Viñales, Bagnaia terzo".