PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Rino incassa la fiducia"

Il Corriere dello Sport di oggi, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con la conferma sulla panchina azzurra di Rino Gattuso: "Rino incassa la fiducia. DeLa lo conferma con un tweet, ma l'ipotesi Benitez rimane viva". Al centro spazio al prossimo avversario in Coppa Italia in caso di passaggio del turno con lo Spezia: "Se il Napoli va avanti affronterà l'Atalanta".