PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Spalletti, tutti i nomi"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con tutte le trattative di mercato del Napoli: "Spalletti, tutti i nomi. Dal terzino al mediano: le priorità del Napoli. Emerson e Mandava: trattative incrociate per la fascia sinistra. Basic promosso: il Bordeaux apre. Fabian e Koulibaly in attesa". A centro pagina spazio a CR7, eliminato col suo Portogallo dal Belgio di Lukaku: "L'anno orribile di Cristiano".