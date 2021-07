PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Tutta la scena per Osimhen”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il primo giorno del Napoli in Trentino: “Tutta la scena per Osimhen. Primo allenamento in ritiro: applausi a Spalletti e cori per Victor. Napoli in campo a Dimaro, il nigeriano monopolizza l'attenzione. Trecento tifosi in tribuna si scaldano per il bomber e Koulibaly. Di Lorenzo, prolungato il contratto fino al 2026".