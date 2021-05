PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Un posto al sole”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vigilia di Napoli-Hellas Verona, ultima partita di campionato e decisiva per staccare il pass per la Champions: "Un posto al sole. A un passo dal traguardo: domani sera la sfida decisiva con il Verona. Napoli in fermento: tre punti per la festa Champions. Gattuso fa le prove: Bakayoko e Politano dall'inizio, Rrahmani accanto a Manolas". Sulla destra spazio alla Juventus e al futuro di Cristiano Ronaldo: "Ronaldo via senza Champions. Juve sulle spine. CR7 in sospeso".