PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Zielinski trova casa"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, titola in prima pagina: "Zielinski trova casa. Da trequartista incanta: 8 gol e 7 assist. L'evoluzione del polacco rappresenta una delle chiavi tattiche di Rino alla scalata al quarto posto". In basso spazio alle due italiane impegnate stasera in Europa League: "United-Milan: sfida da brividi. Roma-Shakhtar: affare di cuore".