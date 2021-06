PRIMA PAGINA - CdS: "Affamati. Sarri va alla Lazio"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'esodio a Euro 2020 di domani dell'Italia contro la Turchia: "Affamati". In taglio alto spazio all'annuncio del nuovo allenatore della Lazio dopo una lunga trattativa: "Sarri-Lazio, la fumata". In taglio basso spazio alla proposta di Sky a Dazn: "Mossa di Sky: 500 milioni a Dazn per la Serie A sul satellite!"