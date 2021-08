PRIMA PAGINA - Cds: "Anguissa al Napoli. Petagna non vuole andare alla Samp”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'ultimo giorno di calciomercato e con il prossimo acquisto del Napoli: "All'ultimo colpo. Alle 20 si chiude il mercato: corsa contro il tempo per le big di Serie A. La Juve insiste su Pjanic. Milan: dopo Bakayoko, anche Messias. Anguissa al Napoli. Lazio, arriva Zaccagni. Koopmeiners da Gasp". Sulla sinistra le altre trattative e in particolare quella che riguarda Andrea Petagna: "Petagna non vuole andare alla Samp". Al centro la Nazionale italiana e sulla destra l'inchiesta della Fifa per quanto riguarda le commissioni.