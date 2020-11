PRIMA PAGINA - CdS - Capello: "Napoli e Milan mature per lo scudetto"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in pagina con le parole dell'ex tecnico rossonero Fabio Capello: "Napoli e Milan sono mature per lo scudetto. Gattuso ha risollevato i partenopei, Pioli dispone di giocatori imprevedibili". Al centro spazio alla sfida di Nations League tra Bosnia e Italia: "Prima l'Italia, in Bosnia per la vittoria che vale anche la sede della Final Four".