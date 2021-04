PRIMA PAGINA - CdS: "Champions, una fantastica volata"

"Champions, una fantastica volata". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna. "Tra il Milan e la Roma 6 squadre in 9 punti si giocano tre posti. Ruiz e Osimhen rilanciano il Napoli". L'apertura del quotidiano è didicata all'Inter sempre più capolista: "Conte si fa bello. L'Inter non si ferma più: undicesima vittoria di fila e +11 sul Milan".