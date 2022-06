PRIMA PAGINA - CdS: "Ciro e Napoli, dentro o fuori"

"Contratto del belga in scadenza".

"Ciro e Napoli, dentro o fuori", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione odierna. "Contratto del belga in scadenza". Apertura dedicata ai colpi di mercato della Juventus: "Potenza al Max". A centro pagina spazio al primo acquisto dei campioni d'Italia: "Origi abbraccia il Milan: 14 milioni in 4 anni". Di spalla l'ad dell'Inter che allontana l'arrivo dell'argentino: "Dybala-Inter, la frenata di Marotta".