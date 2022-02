PRIMA PAGINA - CdS: "Con il Barça gara da sogno"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport riporta le parole di Luciano Spalletti della conferenza di presentazione di Barcellona-Napoli: "Con il Barça gara da sogno. Vedrete un Napoli senza paura". Per la sfida del Camp Nou è in forse il centravanti azzurro: "Osi in dubbio, c'é Mertens". Apertura dedicata alla sconfitta casalinga dell'Inter in Champions contro il Liverpool: "Altro pianeta". Di spalla spazio alla Lazio, impegnata oggi in Europa League: "Sarri senza Ciro e non c'é un vice".