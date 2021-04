PRIMA PAGINA - CdS: "Conte alla meta, Pirlo al bivio"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i due recuperi di campionato di stasera: "Conte alla meta, Pirlo al bivio. Antonio può andare a +11, Andrea si gioca tutto". In tagli alto spazio al mercato in uscita del Torino: "Belotti conteso tra Milan e Roma". Di spalla in evidenza l'annuncio del ritorno del pubblico allo stadio: "Europei con i tifosi".