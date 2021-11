PRIMA PAGINA - CdS: "Inter, si ricomincia: anche il Napoli perde l'imbattibilità"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport. apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter a San Siro contro il Napoli: "Inter, si ricomincia. Nerazzurri ok al Meazza (3-2): dopo il Milan anche il Napoli perde l'imbattibilità. Inzaghi a -4 dalla vetta: 'Successo chiave, ora la Champions'. Fratture multiple al volto per Osi: notte in ospedale, sarà operato". Di spalla spazio alla vittoria della Roma a Marassi contro il Genoa: "Roma Felix: la vince Mou".