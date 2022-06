PRIMA PAGINA - CdS: "Lukaku-Inter, sì del Chelsea"

"Via libera al prestito oneroso, fatta per Asllani".

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina nell'edizione odierna con la trattativa per il ritorno del centravanti belga in nerazzurro: "Lukaku-Inter, sì del Chelsea. Via libera al prestito oneroso, fatta per Asllani". Di spalla spazio al mercato del Napoli: "Napoli e Udinese all'ultimo rilancio. E Deulofeu si farà". In taglio basso il caso multiproprietà: "Bari da cedere, ma ADL fa ricorso". Sempre in taglio basso l'accusa contro gli ex presidenti di UEFA e FIFA: "Platini e Blatter, chiesti 20 mesi".