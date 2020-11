PRIMA PAGINA - CdS: "Maradona, intervento d'urgenza al cervello"

Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con l'intervento chirurgico al cervello al quale sarà sottoposto Diego Armando Maradona: "Ore di apprensione per Diego: rilevato un ematoma subdorale causato da un trauma". Al centro spazio alle sconfitte della italiane in Champions League: "Inter è colpa tua. Rimonta due gol a Real, poi spreca ed è punita: ora serve un miracolo". "Liverpool troppo forte, Atalanta che crollo".