PRIMA PAGINA - CdS: "Milan e Inter, caccia al Napoli"

"Milan e Inter, caccia al Napoli", titola così in prima pagina nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport. "Spalletti all'esame Sassuolo con il +3 su Pioli da difendere. La capolista recupera Politano. I rossoneri in difficoltà cercano il riscatto con il Genoa dell'ex Sheva. Inzaghi ospita lo Spezia e spera in un palso falso delle due rivali". Apertura dedicata alla vittoria della Juventus a Salerno: "Paulo sveglia la Juve". A centro pagina spazio alle parole di John Elkann sull'inchiesta plusvalenze che coinvolge la Juve: "Collaboreremo con i pm, il club resti grande".