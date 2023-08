PRIMA PAGINA - CdS: “Napoli: Cajuste e Veiga”

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre con "Ce n'è per tutti".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre con "Ce n'è per tutti", riferito alla vittoria della Juventus per 8-0 nel derby con la Next Gen. In taglio alto spazio al mercato azzurro: "Napoli: Cajuste e Veiga. Preso lo svedese, in arrivo anche lo spagnolo". In taglio basso il mercato dell'Inter: "Inter, tentazione Arnautovic".