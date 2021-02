PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, si può fare"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la rimonta che il Napoli è chiamato a compiere in Europa League: "Napoli, si può fare. Assalto al Granada, si parte da 0-2. Gattuso fa scudo: 'Massacrate me'". In alto spazio per Paulo Dybala alle prese con un altro infortunio, problemi al ginocchio per l'attaccante bianconero: "Dybala, un calvario".