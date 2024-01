PRIMA PAGINA - CdS: "Rilancio Napoli: Ngonge e Perez"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con lotta scudetto tra l'Inter e la Juventus di Allegri: "L'uomo scudetto".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con lotta scudetto tra l'Inter e la Juventus di Allegri: "L'uomo scudetto". In taglio basso spazio al mercato del Napoli: "Rilancio Napoli: Ngonge e Perez". In taglio alto i quarti di Coppa Italia: "Fiorentina infinita. Sarri-Mou da brividi". Ancora mercato nel box in basso: "Kean fra Premier, Fiorentina e Monza".